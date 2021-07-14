Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı "Türkiye Şeker Kullanımını Azaltma Rehberi'ni" açıkladı

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş birliğinde hazırlanan "Şeker Azaltma Rehberi" ile çikolata, şeker, gofret, enerji barı, tatlı sos, kahvaltılık gevrek ve alkolsüz içecek gibi ürünlerde şeker kullanımının 2025'e kadar tedrici olarak yüzde...

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş birliğinde hazırlanan "Şeker Azaltma Rehberi" ile çikolata, şeker, gofret, enerji barı, tatlı sos, kahvaltılık gevrek ve alkolsüz içecek gibi ürünlerde şeker kullanımının 2025'e kadar tedrici olarak yüzde 10 azaltılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile TGDF'nin 2020'de imzaladığı "Şeker Azaltma İş Birliği Protokolü" kapsamında hazırlanan "Türkiye Şeker Tüketimini/Kullanımını Azaltma Rehberi" çevrim içi düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gıdaların kontrollü tüketiminin ve hareketin, insan sağlığı açısından önemine dikkati çekti.

Temel besin öğelerinden biri olan şeker kullanımının azaltılmasının obezitenin önlenmesindeki etkisine işaret eden Kara, "Obezite ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişmesinde beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Bilimsel çalışmalarda şeker ve şeker ilave edilmiş besinlerin fazla miktarda tüketiminin başta obezite olmak üzere, kardiyovasküler hastalıklar, diş çürükleri, bazı kanser türleri, tip 2 diyabet ve bazı metabolik sorunlara neden olabileceği için azaltılması gerektiği belirtilmektedir." ifadesini kullandı.

Kara, 2017'de yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş üstü bireylerde obezite sıklığının yüzde 31,5, inaktif nüfusun yüzde 42,4, diyabetin ise yüzde 12,1 olarak tespit edildiğine dikkati çekti.

Tüm hastalıklar içerisinde bulaşıcı olmayan hastalık yükünün ilk sıraları tuttuğunu aktaran Kara, bakanlıkça güncellenerek yürütülen "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ve Eylem Planı" kapsamında, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi çalışmaları içerisinde şeker tüketiminin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasının da yer aldığını vurguladı.

Ambalajlı ürünler ile lokanta ve kafe menülerinde şeker oranlarının azaltılması amaçlanıyor

Halk Sağlığı Genel Müdürü Kara, Dünya Sağlık Örgütünün şeker tüketiminin azaltılmasını, günlük enerjinin yüzde 10'dan azının şekerden gelmesini (50 gr, 20 adet kesme şeker), hatta mümkünse bu oranın yüzde 5'in altında olmasını önerdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede şeker tüketiminin toplumda azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bakanlığımız ile Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu arasında şeker tüketiminin azaltılması için gönüllü iş birliğini içeren protokol çerçevesinde, ambalajlı ürünlerde kullanılan şeker miktarını azaltmak, lokanta, kafe gibi yerlerde menülerde şeker kullanımını azaltmak, toplumda şeker tüketimini azaltmak için yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgilendirme yapmak ve yönlendirmek amacıyla bu rehber hazırlanmıştır."

Türkiye'deki gıda üreticileri, dernek ve temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan rehberin şeker kullanımının azaltılması ile ilgili çalışmalara katkı sağlaması temennisinde bulunan Kara, rehberin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"Gıda ve içecek üreticileri olarak aşırı enerji tüketiminin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz"

TGDF Başkan Vekili Rint Akyüz de konuşmasında, Sağlık Bakanlığı iş birliğinde benzer bir çalışmanın daha önce tuzun azaltılması için yürütüldüğünü anımsatarak, şekerin azaltılmasına dönük çalışmaların da uzun yıllardır sürdüğüne işaret etti.

Akyüz, şunları kaydetti:

"Rehberde sunulan çözümlerden biri, gıda endüstrilerinin ürün formülasyonunda şeker içeriğini gönüllü olarak azaltması. Biz gıda üreticileri için bu konu, çaya bir şeker eksik atmaktan çok daha büyük bir anlam ifade etmekte, ciddi araştırma, geliştirme, inovasyon yatırımları ile faaliyetleri de gerektirmektedir. Toplum sağlığını ön planda tutan gıda ve içecek üreticileri olarak, eldeki bilimsel verilerin de ışığında toplumdaki hareketsizlikle paralel gelişen aşırı enerji tüketiminin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak tüm girişimlerin yanında olduklarını vurgulayan Akyüz, "Ambalajlı gıda üreticileri olarak şeker tüketiminin azaltılması konusunda üzerimize düşeni yapacağımıza dair taahhütlerimizi bu rehber aracılığıyla kamuoyuna gururla sunuyoruz." diye konuştu.

Uzmanların katılımıyla düzenlenen toplantıda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım da Şeker Azaltma Rehberi'ne ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Hedef, ürünlerdeki şeker oranını 4 yılda yüzde 10 azaltmak

Gıda üreticisi firmaların şeker tüketiminin azaltılması için gönüllü taahhütte bulunduğu ve iş birliği içerisinde hazırlanan "Türkiye Şeker Tüketimini/Kullanımını Azaltma Rehberi" kapsamında 2025'e kadar tedrici olarak yüzde 10 şekeri azaltılacak gıdalar şöyle:

"Çikolata ve şekerler, gofretler, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar (Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği kapsamında tanımlanan ürünler, şekersiz tatlılar ve sakız hariç tüm şekerleme ürünleri, çikolatalı ve kakaolu tüm sürülebilir ürün çeşitleri, diğer tatlı sandviç sosları, fındık- fıstık-badem vb. ezmeleri).

Hafif fırıncılık ürünleri (Tahıllı barlar dahil olmak üzere tüm tatlı bisküvi çeşitleri, glutensiz bisküviler, kruvasan, kurabiye, pandispanya, waffle ürünleri, meyveli paylar ve tatlı çörekler, kek karışımları, pastanecilik ürünleri). Alkolsüz içecekler. Dondurma, dondurulmuş yoğurt, buzlu şekerlemeler ve sorbelerin içerisinde olduğu yenilebilir buzlar.

Kahvaltılık gevrekler (Tüketime hazır tüm tahıllı veya yulaflı gevrekler, yulaf ezmesi, granola, müsli barlar, çikolatalı kahvaltılık gevrekler.) Çeşnili fermente süt ürünleri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü