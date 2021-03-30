Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden 20-26 Mart 2021'e ait il bazında yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van, en çok vaka görülen iller ise Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop oldu.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (13,57), Siirt (22,65), Şanlıurfa (28,98), Mardin (31,24), Van (31,58), Muş (33,57), Hakkari (35,65), Diyarbakır (36,28), Bitlis (37,04), Uşak (38,71), Batman (46,11), Kars (55,8), Ağrı (59,02), Denizli (68,4), Bingöl (69,56), Afyonkarahisar (70,43), Manisa (82,72), Burdur (82,74), Tunceli (86,29), Adana (86,95), Kahramanmaraş (89,03), Hatay (89,13), Kırşehir (95,87), Karabük (106,32), Aydın (109,11), Mersin (110,66), Muğla (112,81), Isparta (112,88), Sivas (114,33), Kırıkkale (114,46), Elazığ (117,87), Erzurum (118,95), Düzce (123,33), Gümüşhane (124,2), Nevşehir (124,28), Zonguldak (126,01), Artvin (131,56), Ardahan (134,15), Gaziantep (134,16), Bartın (136,2), Niğde (140,58), Antalya (143,86), Iğdır (145,05), Kütahya (153,12), Karaman (154,95), İzmir (156,48), Bursa (159,68), Bayburt (161,15), Yozgat (169,17), Sakarya (181,17), Bolu (183,61), Ankara (184,29), Adıyaman (199,7), Erzincan (200,06), Bilecik (227,69), Aksaray (231,44), Çorum (232,77), Eskişehir (235,25), Osmaniye (244,1), Çankırı (247,88), Rize (250,03), Kayseri (260,16), Kocaeli (262,11), Edirne (265,84), Tekirdağ (273,06), Tokat (273,47), Trabzon (278,24), Amasya (279,89), Malatya (283,32), Kırklareli (298,28), Ordu (322,96), Kilis (324,25), Kastamonu (329,19), Konya (334,97), Balıkesir (344,84), Çanakkale (348,81), Sinop (354,8), Giresun (397,57), Yalova (400,65), İstanbul (401,62), Samsun (586,84)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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