Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili tanıtım klibi

Son dakika sağlık haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının yan etkileriyle ilgili tanıtım klibi yayınladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının yan etkileriyle ilgili tanıtım klibi yayınladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım klibini, Bakan Koca sosyal medya hesabından yayınladı. Yayınlanan klipte, Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs aşılarının klinik deneylerinde hafif yan etkiler dışında herhangi bir etkinin görülmediği belirtildi. Bakan Koca, tanıtım klibini "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci