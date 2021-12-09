Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı MHRS'nin etkin kullanımı için il sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin ( Mhrs ) hasta memnuniyetini önceleyerek, etkin kullanılması için 81 il sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı genelgede, hekim çalışma cetvellerinin planlanması ve uygulanması, polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi, hizmete erişim konularında planlamanın hassasiyetle yapılması ve yürütülmesi konularına yer verildi.

Genelgede, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde, MHRS kapsamında verilecek muayene randevu hizmetlerine ilişkin usul ve esasların, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" ile oluşturulduğu aktarıldı.

İl sağlık müdürünün, MHRS hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen genelgede, MHRS'ye ilişkin süreçlerin il sağlık müdürünün sorumluluğunda, kamu hastaneleri başkanı ile yürütüldüğü kaydedildi.

Genelgede, sağlık tesislerinde MHRS uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden, hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesinin sağlanması, takip edilmesi, çalışma cetvellerinin düzenlenmesi, randevulu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanmasından da başhekimlerin sorumlu olduğu ifade edildi.

"Randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır"

Genelgede, hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibinin, hizmete erişim ve hasta memnuniyeti açısından öncelik oluşturduğu vurgulandı.

Sağlık tesislerinde aktif görev yapan hekimlerin, aylık çalışma programlarının nitelikli şekilde planlanmasının önemine dikkat çekilen genelgede, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde, az zamanda çok hasta bakılarak değil, yaygın poliklinik hizmeti planlanarak, randevulu muayene kapasitesinin artırılması istendi.

Genelgede, şu maddeler sıralandı:

"Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi, '5 dakikada bir muayene yapıldığı' şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır.

MHRS'ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır.

İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalıdır.

MHRS verileri, İl Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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