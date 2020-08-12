Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Yüz yüze eğitim en az bir ay başlatılmamalı"
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Yüz yüze eğitim en az bir ay başlatılmamalı"

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir" dedi.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca:
12.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Koca bilim kurulu toplantısının ana gündeminin öğrenci aileleri başta olmak üzere, okulların eğitim-öğretime hazırlanması konusu olduğunu, bunun yanı sıra, salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasitelerinin ve aşı çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

Bakan Koca, bugün itibariyle dünyada tespit edilebilen vaka sayısının 20 milyon 500 bin, can kaybı ise 746 bini bulduğunu açıkladı. Koca, "Birçok ülkede vakaların tespitinin sağlıklı şekilde yapılmadığını biliyoruz. Ülkelerin büyük bölümü, sağlık altyapısı itibariyle imkanları elvermediği için yeterli tespiti yapamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise tarama yapmaktan imtina edildiğini ve ancak hastaneye yatışı yapılan ağır vakaların kaydının tutulduğunu biliyoruz. Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye, filyasyon ve temaslı takibi çalışmalarını sağlıklı şekilde yürüten nadir ülkelerden biridir. Türkiye, vaka sayılarını ilk günden beri şeffaf şekilde açıklamaktadır. Bugünlerde, vaka sayılarına göre daha üst seviyede bir alarm halinde olmamız öngörülen risklere bir hazırlıktır. Kaygıları anlayabiliriz. Fakat spekülasyonlar, tedbirden çok tehdide hizmet etmektedir. Dünyada vaka artışları hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde de bölgesel artışlara şahit oluyoruz. Birçok ülkenin aksine, bizde vaka artışlarının kontrolden çıkmamış olması, devlet kurumlarımızın ve vatandaşımızın bugüne kadar özveriyle uyguladığı önlemler sayesindedir. Ancak altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim, Kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemeldir. Gribal hastalıklarının semptomlarının benzer olması kaygı ortamına da yol açabilecektir" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KOVID-19 İLETİŞİMİ KONUSUNDA YENİ ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAK, DÜZENLEMELERE GİDECEĞİZ"

İlerleyen günlerde KOVID-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacağını ve düzenlemelere gideceğini belirten Koca, "Vatandaşlarımızın tedbirlerden ister istemez yorulduğunu biliyoruz. Hepimiz sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımızla yakın ilişkiler içinde olmayı özledik. Seyahatlerimizde eskisi gibi rahat olabilmeyi, sosyal ve kültürel hayata tam olarak dönebilmeyi arzuluyoruz. Kontrollü Sosyal Hayat, salgın günlerinde, bize bunların en makul sınırlarını sunuyor. Kurallara uymak kaydıyla özlediğimiz şeyleri, tam olmasa da, yaşayabilme imkanımız var. Hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimizin hayatı üç basit kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Bu kuralları dikkate almazsak, yarın karşımıza kontrol edilemez bir tablo çıkabilir. Vaka sayılarındaki artış eğilimini hepimiz görüyoruz. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Çabamız, bunun bir daha yaşanmaması içindir. Önümüzdeki günlerde KOVID-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz" açıklamasında bulundu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME KADEMELİ, OLARAK GEÇİLMELİ"

Bilim Kurulu'nun gündeminde öne çıkan eğitim ve öğretim yılı olduğunu vurgulayan Koca, "Bilim Kurulu'nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir" dedi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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