Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilir"
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koca: "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız"

Koca: "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı."

Bakan Koca: "E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor."

Bakan Koca: "Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır."

Bakan Koca: "Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar."

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilir'
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilir'
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilir'
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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