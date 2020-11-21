Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan "biz evdeyiz" paylaşımı istedi
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan "biz evdeyiz" paylaşımı istedi

21.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:24
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan

Son dakika sağlık haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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