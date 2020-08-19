Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan... Son dakika politika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor." Kaynak: AA