Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan...
Son dakika politika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.
19.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:35
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor."
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Kaynak: AA