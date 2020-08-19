Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan...
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan...

Son dakika politika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca:
19.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:35

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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