Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı...
09.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:48
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31."
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar