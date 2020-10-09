Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı...
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı...

09.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:48
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca:

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31."

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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