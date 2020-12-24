Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen...
24.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:35
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen İngiltere'de 994 vefat görüldü.
Sağlık Bakanı Koca: "Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen İngiltere'de 994 vefat görüldü. Türkiye'de ise milyon nüfus başına vefat sayımız 216'ya ulaştı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı