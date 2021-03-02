Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması

02.03.2021 01:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:35
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 20-26 Şubat'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (41,22), Adıyaman (116,20), Afyonkarahisar (38,44), Ağrı (19,00), Aksaray (123,08), Amasya (110,50), Ankara (39,84), Antalya (78,11), Ardahan (58,37), Artvin (88,67), Aydın (42,24), Balıkesir (142,57), Bartın (42,72), Batman (8,06), Bayburt (31,51), Bilecik (60,84), Bingöl (15,81), Bitlis (15,68), Bolu (83,10), Burdur (105,36), Bursa (49,78), Çanakkale (81,51), Çankırı (28,50), Çorum (28,12), Denizli (32,14), Diyarbakır (17,94), Düzce (55,91), Edirne (107,43), Elazığ (39,68), Erzincan (37,13), Erzurum (48,30), Eskişehir (43,85), Gaziantep (36,35), Giresun (264,71), Gümüşhane (114,58), Hakkari (4,97), Hatay (40,46), Iğdır (17,19), Isparta (39,14), İstanbul (89,90), İzmir (53,42), Kahramanmaraş (32,90), Karabük (25,80), Karaman (64,76), Kars (22,84), Kastamonu (34,10), Kayseri (88,05), Kırıkkale (51,43), Kırklareli (96,44), Kırşehir (21,89), Kilis (68,00), Kocaeli (99,18), Konya (119,28), Kütahya (71,97), Malatya (46,35), Manisa (39,64), Mardin (9,24), Mersin (91,57), Muğla (57,38), Muş (16,64), Nevşehir (48,51), Niğde (58,59), Ordu (301,76), Osmaniye (145,13), Rize (213,10), Sakarya (114,34), Samsun (262,17), Siirt (16,35), Sinop (160,03), Sivas (29,85), Şanlıurfa (15,40), Şırnak (2,29), Tekirdağ (85,55), Tokat (166,50), Trabzon (239,52), Tunceli (27,25), Uşak (18,40), Van (10,13), Yalova (85,01), Yozgat (42,75), Zonguldak (59,11)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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