Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Sürecin en önemli...
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor"
11.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:44
Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor"
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Kaynak: AA