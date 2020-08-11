Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Sürecin en önemli... Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor"

Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor" Kaynak: AA