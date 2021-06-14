Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın"
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın"

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın'
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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