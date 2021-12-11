Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "(Omicron varyantlı hastalar) Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. - Haberler
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "(Omicron varyantlı hastalar) Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca:
AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "(Omicron varyantlı hastalar) Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı.

Sağlık Bakanı Koca: " ( Omicron varyantlı hastalar) Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar"

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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