Son dakika haberleri! Bakan Koca: Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06
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Son dakika haberleri! Bakan Koca: Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06

Son dakika haberleri! Bakan Koca: Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler arasında birinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 84,06, tüm toplumda ise yüzde 76,12 olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler arasında birinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 84,06, tüm toplumda ise yüzde 76,12 olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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