Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu paylaştı
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu paylaştı

04.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:21
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu paylaştı

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.

Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek, şunları kaydetti.

"Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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