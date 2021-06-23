Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamak istemediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamak istemediklerini söyledi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

"Kısıtlamaların kaldırılması sonrası vaka artışı öngörüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine Koca, şunları söyledi:

"Kısıtlamaların devre dışı kalmasıyla veya azaltılması ile birlikte bu dönemde vakaların hareketlilikle birlikte ve temasla birlikte çok arttığını biliyoruz. Normalde bu kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte düşüşün stabil bir döneme girdiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi vakalar 5-6 bin bandında sabit kalmaya başladı, 3-4 haftadan bu yana. Bu hareketin artışıyla birlikte genelde bu kadar sabit kalma sonrası daha öncede İngiliz varyantında da gördüğümüz şekli ile şimdi Delta varyantı şüphesi ile genelde yukarı doğru bir çıkış eğilimini görmüş oluruz. Bu endişemiz var mı, var ama şunu görüyoruz bu dönemde yukarı doğru çıkıştan ziyade daha sabit kaldığını daha önceki İngiliz varyantında görülenden farklı olarak bu dönemde yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz."

Maske kullanımı

Aşının etkisi ile yukarı doğru çıkışın baskılandığı kanaatinde olduklarını bildiren Koca, "Önümüzdeki 2-3 hafta içinde aşılamayı giderek yoğunlaştırmak kaydıyla buradaki statik durumun giderek aşağı doğru inebileceğini ümit ediyoruz. Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlamaları yapmak istemiyoruz." dedi.

Koca, "Maske kullanımı ne zaman kaldırılabilir?" sorusu üzerine, "Biz toplumsal bağışıklığın oluşmadığı bu dönemde, maskeyi halen o güvenlik çemberi içinde kullanmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Toplumsal bağışıklığın oluştuğu, en az yüzde 70 oranında aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabileceğimiz dönem olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Toplumsal bağışıklığı tamamlamak istiyoruz"

Vatandaşların bu dönem de özellikle aşılama noktasında hassasiyet gösterdiğini ve yoğun bir ilgi olduğunu belirten Koca, şunları söyledi:

"Biz bu aşılama dönemini bayrama kadar özellikle 18 yaş ve üstünü en az bir kez aşılama noktasında gayret içinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. O durumda bayram ve sonrasını daha rahat geçirebileceğimizi, yazı biraz daha kolay atlatacağımızı, önümüzdeki dönem özellikle 18 yaşı, üniversite gençliği için önemsiyoruz. Üniversitelerin, gençlerimizin bağışık olmalarıyla birlikte üniversitelerin çok kolay rahat açılabileceğini söylemek istiyorum. Yani biz hızla pandemiyi gündemden, ülkemizden çıkarmak istiyoruz. Buna odaklanmış durumdayız o nedenle de vatandaşımızı bu dönemde yoğun bir şekilde aşılamayı sağlayarak bu toplumsal bağışıklığı tamamlamak istiyoruz."

Koca, "Son haftalarda haftalık vaka tablosunda 3 büyük şehri kıyasladığımızda neler söylersiniz? Ankara'da son haftalarda hep vaka sayısı yüksek görünüyor, bunun bir sebebi var mıdır?" şeklindeki soruya, "Bu anlamda önemli bir sebep olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Normalde Ankara'daki vakaların biraz daha İstanbul'a göre yüksek olduğunu söyleyebilirim, İzmir için aynı şey değil ama Ankara, İstanbul'dan biraz daha fazla. Aşılamanın Ankara'da oran olarak İstanbul'dan daha iyi olduğunu görmüş oluyoruz." yanıtını verdi.

Özellikle bu dönemde vatandaşın biraz daha kişisel tedbirlere önemle dikkat etmesi gerektiğini tekrarlayan Koca, "Aşılamayı da giderek sağlayabilirsek, arttırabilirsek bu oranların daha da düşeceği kanaatini ifade etmek istiyorum." dedi.

"Yeterince dozun olduğunu söylemek istiyorum"

Aşılama çalışmalarına ilişkin bir soruya karşılık Bakan Koca, şunları kaydetti:

"55 milyona, en az 1 doz aşıyı yapmayı erken dönemde hedefliyoruz. Aşı açısından normalde 6 haftada yapıldığı için bu anlamda bir sorun yok toplamda sadece BioNTech için her ay ortalama 30 milyon doz aşının geleceğini, 120 milyon olduğunu söylemek istiyorum. Sinovac ve Sputnik dışında sadece BioNTech'le baktığınızda bu sayıyı çok rahatlıkla 55 milyon, 110 milyon demek.

Kaldı ki biz şu ana kadar 28 milyon doz Sinovac yaptık, şu an elimizde 6 milyon daha Sinovac aşısı var ki, bu önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde daha da artacağını biliyoruz ama onun dışında 34 milyonu siz 120'ye ilave etmiş olun hiç olmadığını varsayın 120 artı 34, 154 milyon yapar. Dolayısıyla bu anlamda 55 milyon, 110 milyon yapar, ilave sağlık çalışanlarımız ve 65 yaş üstü kişileri de düşündüğümüzde olabilecek ilave en fazla 10 milyon doz gelmiş olur. Yani elimizde bu anlamda yeterince dozun olduğunu söylemek istiyorum."

"İkna etme çabası içinde olacağız"

Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşlara ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Aşı olmayanlarla ilgili şöyle bir yaklaşımımız var daha önce de söylemiştim. Özellikle vatandaşımızı zorlayan, kamu kurumlarında daha bir hassasiyetle bu anlamda tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız ve şunu çok rahat söyleyebiliriz vatandaşımız bu süreçte aşıya olması gerektiği kadar rağbet etti. Ben bu anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, yüzde 80'lerin üzerinde aşılamanın olacağını düşünüyorum.

Bizim toplamda baktığımızda 45 yaş üzeri yüzde 90'lara varan aşılama oranımız var o nedenle ben aşı reddi anlamında ciddi bir sorunun olmadığını, vatandaşımızı ikna etmenin çok zor olmayacağını, gerektiğinde vatandaşımızın, mobil ekip sayılarımızı arttırarak ayağına giderek erişimde yer yer sorunlar olabilir, bu mobil ekiplerle birlikte aşılamayı arttırmak istiyoruz ve bunu da sağlayacağımıza inanıyorum."

"18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları değerlendiriyor"

Türkiye'de 18 yaş ve altının aşı olup olmamasına yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz."

(Bitti)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay