Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5)
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5)

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Kovid-19 salgını nedeniyle filyasyon yapan ekip sayısının 800'e çıktığını bildirdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5)
19.08.2020 22:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Kovid-19 salgını nedeniyle filyasyon yapan ekip sayısının 800'e çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler için düzenleyeceği seminer için ne gibi tedbirlerin alındığı sorusu üzerine, Koca, "Özellikle alınması gereken tedbirlerle ilgili zaten hazırlanmış bir rehber var. Bu anlamda o kurallara uyum göstererek bu eğitimin tamamlanmasının sorun olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Koca, hafif belirtileri olan hastaların tedavisine evde devam edilmesi sonrasında bu durumun hastanelerin yetersiz olduğu şeklinde yorumlandığı iddiasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim özellikle filyasyonda yaptığımız, pozitif olan hastanın temas ettiği kişileri bulabilir olmak. Temas edilen kişilerde eğer semptom gelişmiş ise yani ateşi, öksürüğü, ishal ve benzeri bir semptom gelişmiş ise o durumda 'örnek alınmalı' diyoruz. Testi yapılıyor eğer pozitifse zaten erken dönemde ilacı başlama hedefimiz olduğu için de erken dönemde ilaca başlasın istiyoruz."

Bakan Koca, temaslı kişileri pozitif olma ihtimali yüksek olan hastane şartlarına getirmenin doğru olmadığına dikkati çekerek, "Evde doktor eşliğinde bu tedaviyi pozitif ise başlamak en doğru olanı değil mi? Bu hizmeti yapan hangi ülkede hekim arkadaşlarımız var? Bu sunulan önemli bir hizmet. Bize özgü bir hizmet." diye konuştu.

Hastaların tedavi sürecini aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaların eğer pozitif ise evde izalasyonu, izalasyonu olan kişilerin filyasyonu, temas takibi erken dönemde yapılmalı diyoruz. Onun için riskli olan illerimizde her geçen gün filyasyon ekiplerinin sayısını arttırıyoruz. Sadece Ankara'da şu an filyasyon yapan ekip sayısı 800'e çıktı. Kişi demiyorum, 800 araçlı 800 ekipten bahsediyorum. Bu temaslı kişileri bir an önce tespit edilip bir başkasına bulaştırmasını önlemek, kendisinde de pozitif ise erken dönemde ilacını başlayabilir olup zatürre gelişimini önlemek istiyoruz."

Takipli hastaların ayrıca 1'inci, 3'üncü, 7'inci ve 14'üncü günde çağrı sistemi ile semptom takibinin de yapıldığını belirten Koca, bu sistemi özellikle riskli illerde iki haftadır daha yoğun takip etmek üzere oluşturduklarını kaydetti.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Semptom değişikliği varsa o durumda hekim arkadaşımızın evde ziyareti veya telemedicine devreye girmesiyle muayenesi eğer hastaneye gelişi söz konusu ise bu durumda da 112 ile hastayı hastaneye getirme şeklinde bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımı emin olun dünyada birçok ülkede bulamazsınız. Hastayı izole etmek üzere de birçok kimseyi bulamazsınız dünyada."

Bakan Koca, vatandaşların da izolasyona fazlasıyla önem vermesi ve erken dönemde ilacını alma noktasında çaba içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Bakanlığın da erken dönemde temaslıları tespit edip eğer pozitif ise yine ilacı vererek izolasyonlarını güçlü kılması gerektiğine işaret eden Koca, "Birlikte bu mücadeleyi yaparsak başarılı olabiliriz." dedi.

"Virüs mutasyona uğradı"

Koca, virüste mutasyonun olup olmadığı sorusu üzerine "Bizde yapılan çalışma dahil olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda mutasyona uğradığını hem de çok kez mutasyona uğradığını biliyoruz. Ama bu mutasyonun virülansını etkileyecek tarzda bir mutasyon olmadığını şu an biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yer yer farklı yaklaşımların varlığını dile getiren Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Virüs virülansını daha kaybetmedi, etkisi devam ediyor. Yaz olması sebebiyle herhangi bir virülans değişikliği olmadı. Bunu biz mart, nisan ayında da hatırlarsanız söylemiştik. 'Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşünüyorsanız, düşünmeyin. Yazın sadece şu etkisi olabilir' demiştim. Kışın kapalı ortamlarda daha fazla bir arada bulunduğu için viral enfeksiyonlar kolay bulaşır. Yazın da açık havadan dolayı bu bulaşıcılık az olabilir ama virüs yazın da kışın da temas içinde olduğunuzda bulaşığını devam ettirir."

Koca, Diyarbakır'da testi pozitif çıkan ancak hastanede yer olmadığı gerekçesiyle eve gönderilen bir vatandaşın hayatını kaybettiği yönündeki haberin hatırlatılması üzerine hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Yoğun bakımda Şanlıurfa ve Sivas'ta da bir takım sıkıntıların yaşandığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da kısmen oldu. Bu dönemde Sivas'a gelen 2 milyona yakın insan oldu. Yani biz sağlık kuruluşunu yani hastaneyi inşa ederken yatak sayısını planlarken nüfusa göre planlama yapıyoruz. 10000/27 şeklinde Türkiye ortalaması. Sivas bunun altında değil ama 2 milyon kişinin bir zaman diliminde oraya gelmiş olması hastanelerdeki doluluk oranını yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkabiliyor. Urfa'da vaka sayısının arttığını biliyoruz. Bu nedenle de yoğun bakım sayılarımızı her geçen gün artırıyoruz."

Bakan Koca, şu an yoğun bakım sorunu olmadığının altını çizerek, "Yer yer yaşanmadı değil yaşandı. Ama şu an bir sorunumuzun olmadığını önümüzdeki en fazla 2 hafta içinde peyderpey devreye girmek üzere 121 yatağında Urfa'da devreye gireceğini söylemek istiyorum." diye konuştu.

(Bitti)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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