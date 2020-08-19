Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)
19.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, tıp dilinde 'influenza' dediğimiz grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Eğer salgın tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Mükemmelin var olan değil aranan şey olduğunu, eksikliklerin, yanlışların olabileceğini dile getiren Koca, "Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor. İnsanlar yorulabilir, insan kaynaklı sorun tespit ettiğimiz yerlerde değişikliklere gittik, altyapımızı güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Koca, "Sağlık ordumuz insanımız için fedakarlığını göstermeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızdan hizmet alırken onlara güvenimiz, saygımız tam olsun. Altına girdikleri yük taşınması kolay bir yük değildir. Hastaları için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz." diye konuştu.

Salgınla mücadelenin bir görev dağılımı içinde yürütüldüğüne, toplum olarak bir mutabakat sağlandığına işaret eden Koca, amaçlarının insan sağlığını korumak, bu süreci en az acı ve ıstırapla atlatmak ve normal hayata dönmek olduğunu söyledi.

"Birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım" çağrısı

Bu amaçtan vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım. Hayatın akla gelmeyecek kadar basit sebeplerle nasıl altüst olabildiğini yaşayıp görüyoruz. Nefes almanın mucizevi bir tecrübeye dönüşebileceğini keşfediyoruz. Birbirimizi korumayı ahlak ediniyoruz. Savaşın kayıpları karşısında kazandırdıkları da var. Gelişen insanlık hassasiyetlerimizi, ödev duygularımızı aramızda kalıcı kılalım. Bizi salgına karşı başarılı kılacak olan bu ahlak, diğerkamlık, başkasının hayatına saygıdır.

Bu savaşta her birimiz ailemiz ve çevremizdeki yaşam için ne kadar gerekli ne kadar değerli olduğumuzu görüyoruz. Bizim için endişelenenler var. Aynı endişeyi biz diğer insanlar için yaşıyoruz. Her insanın biricik olduğunu hatırlıyoruz. Salgınla mücadele unutulmuş, ihmal edilmiş bazı hasletleri geri getiriyor. Yara alıyoruz ama öğreniyoruz. Savaşı yeniden öğrenip sarıldığımız hasletlerle kazanacağız. Bizler sağlık ordunuz olarak sizler için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Asla bir geri adım olmayacak. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağımız her hasbihalde devletimizin, bilim insanlarımızın, Bakanlığımızın çalışmalarının bir konuşmaya sığmayacağını göreceksiniz."

"Koronavirüsle gribin bulaşma yolları aynıdır"

Bakan Koca, bu çabaların karşılığında vatandaşlardan da salgınla mücadelenin kurallarına bağlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine herkesin uymasının beklendiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Mücadeleyi kazandığımız güne kadar ki hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat olmalıdır. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum. Birlikte vaka sayılarını azaltmayı, çocuklarımıza daha sağlıklı sosyal ortam sunmayı ödev olarak öneriyorum. Bunu yasak, kısıt, ceza olmadan, bunlara olabildiğince az başvurarak daha uygar yollarla yapabileceğimize inanıyorum.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, tıp dilinde 'influenza' dediğimiz grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Eğer salgın tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak. Koronavirüsle gribin bulaşma yolları aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyeceksiniz."

"Kurallardan asla taviz vermemeliyiz"

Sağlık Bakanı Koca, bilim dünyasının Kovid-19'un zaman içerisinde zayıflayarak grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini dillendirmeye başladığını belirterek, "Sayıları fazla olmasa da bazı bilimsel makaleler virüsün değişime uğradığı, daha hızlı yayıldığı ama hastalığın şiddetinin düşüşe geçtiği görüşünü dile getirmektedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalığın şiddetinin azalmasıyla yayılımın artmasının bir arada düşünülmesi gerektiğini aktaran Koca, yayılım arttıkça direnci düşük olan insanlara virüsün kolay bulaşacağına, kayıpların artacağına dikkati çekti.

Koca, "Bu haberleri hastalığı yeneceğimizin işaretleri olarak kaydetmeli fakat kurallardan asla taviz vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

"Tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur"

Vatandaşlara seslenen Bakan Koca, "Zaman zaman yorulduğunuzu, çaresizlik hissine kapıldığınızı biliyorum. Bu hisse kapılan insan dünyada kendini yapayalnız bulur. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu lütfen unutmayın, tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, en son 100 yıl önce İspanyol gribinin yaşandığını, bu salgında ilk vakaların 1918 yılının mart ayında ABD'nin New Mexico eyaletinde görüldüğünü, bu tarihte 1. Dünya Savaşı'nın da devam ettiğini anımsattı.

Savaşa katılmak üzere Avrupa'ya giden ABD askerleriyle salgının dünyaya yayıldığını, o dönemden kalan fotoğraflarda da maske takan insanların görüldüğünü, bu virüsün de insandan insana aynı koronavirüs gibi bulaştığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"İspanyol gribi insanlığı etkiledi ama 18 ay sürdü. İnsanlığın 100 yılda gösterdiği ilerlemeye ve bilime güvenin. Virüsler aklı, hastalığı yayma stratejisi olan varlıklar değildir. Virüsü riskli ortamlarda tedbirsiz davranarak birbirimize bulaştıran sonuçta bizleriz. Tedbirleri titizlikle uygular, virüse yayılma şansı tanımazsak salgını şimdi kontrol altına alır, yarın tehlike olmaktan çıkarabiliriz."

(Sürecek)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü 3. Sayfa
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aamir Khan Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 22:16:22. #1.15#
title