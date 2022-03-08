Sağlık Bakanı Koca, kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı
AA - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kadın ambulans şoförünün görüntülerini paylaştı.
Koca, sosyal medya hesabından "8 Mart" etiketiyle paylaştığı videolu mesajda "Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaştığı videoda bir kadının ambulansı kullanma görüntüleri yer aldı.