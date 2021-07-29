Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi"
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi"

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: 'İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi'
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını belirtti.

Bakan Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278, üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi" - Haberler
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