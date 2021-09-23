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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Hatay, sarı iller arasına bugün katıldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay, sarı iller arasına bugün katıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay, sarı iller arasına bugün katıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an sarı olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 65'in üzerinde. Hatay, sarı iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız için Hatay'dan çok daha yüksek bir oran bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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