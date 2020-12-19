Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."