Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."
19.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:06
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."
Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Bağrık