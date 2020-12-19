Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."

19.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:06
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."

Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Bağrık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Bakan Nilgün Belgün Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık." | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:06:37. #1.14#
title