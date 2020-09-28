Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı Açıklaması

Son dakika politika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain bir saldırıda bulunduğunu belirtti.

Yoğun bombardıman sonucu sivillerden çok sayıda yaralı ve yaşamını yitiren olduğunu bildiren Bakan Koca, "Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan