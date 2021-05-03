Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." dedi.

Bakan Koca, Edirne'de düzenlenen Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönüyle ele aldıkları bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü gününde olunduğunu ifade eden Koca, "Edirne'de Trakya bölgesindeki illerimizin durumuyla ilgili tedbirleri ve uygulamaları yerinde değerlendirme fırsatı bulduk. Salgın yönetiminde Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın durumunu her yönü ile ele aldık. Virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz, sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günlük sürecin dördüncü günündeyiz." diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde, iş yerlerinin hizmet vermemesi nedeniyle bazı vatandaşların memleketlerine ve tatil beldelerine doğru olağandan daha fazla hareketlilik yaşattığını anlatan Koca, İstanbul'dan Trakya'ya olan hareketlilik artışının bugünkü gündemlerinde olduğunu vurguladı.

Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk üç gününde vatandaşların oldukça uyum gösterdiğini aktaran Bakan Koca, vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Aşılama programına uyum ve sahada elde edilen sonuçların da toplantıda ele alındığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hem miktar, hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Cuma günü ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini duyurmuştum. Böylece Sputnik V aşısı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muzun Acil Kullanım Onayı verdiği üç aşı oldu. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

Kısıtlamalar ile vaka sayılarında önemli bir düşüş başladığını anımsatan Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısında konuştu: (3)
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısında konuştu: (3)
Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz
Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz
Bakan Koca'dan 'Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor' iddialarına yanıt
Bakan Koca'dan "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Seren Serengil İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ali Tandoğan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:07:55. #1.15#

title