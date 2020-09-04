Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da vakalar yüzde 49 oranında düştü Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da vakalar yüzde 49 oranında düştüSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayılarının filyasyon çalışmalarıyla düşüşe geçtiğini belirterek, "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biridir.

Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da vakalar yüzde 49 oranında düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayılarının filyasyon çalışmalarıyla düşüşe geçtiğini belirterek, "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biridir. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun bir şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'yla bir araya gelen Bakan Koca, temaslarına ilişkin valilikte basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, Diyarbakır'da, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapacaklarını söyledi.

'SIKI KOORDİNASYON İLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Diyarbakır'daki koronavirüs vakalarının filyasyon çalışmalarıyla düşüşe geçtiğini söyleyen Bakan Koca, "Sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Diyarbakır'da 3 hafta öncesine kadar ciddi bir yoğunluk yaşadık. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahaleyle bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Diyarbakır'da mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık. Her zaman altını çiziyorum, temasları ne kadar erken izole edersek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Önemli olan temaslıları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biridir. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun bir şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki, 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır. Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, ne yazık ki ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafede taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamada Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinden görmek, acil müdahale gerektiren konulara, çözüm üretebilmek için buradayız. Az sonra İl Sağlık müdürümüzün, saha koordinatörümüzün ve başhekimlerimizin katılımıyla İl Değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınacak yen tedbirleri de istişare edeceğiz. Daha sonra ise Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il sağlık müdürlerimizin, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantılarımızı yapmış olacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. İstişarelerimiz bittikten sonra özellikle aldığımız kararları ve sorunlarını cevaplamış olacağım" dedi.

Kaynak: DHA