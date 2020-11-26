Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı

26.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:04
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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