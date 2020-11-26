Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.