Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan "şiddete karşı bir olmalıyız" çağrısı Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.