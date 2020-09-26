Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan "şiddete karşı bir olmalıyız" çağrısı Açıklaması
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan "şiddete karşı bir olmalıyız" çağrısı Açıklaması

26.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:52
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sadece mağdur veya yasanın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şiddete karşı bir olma çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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