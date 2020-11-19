Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan "Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısı Açıklaması
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan "Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısı Açıklaması

19.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:04
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayısız hastalığa yol açan sigaranın dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Maskenizi sigara için çıkarmayın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayısız hastalığa yol açan sigaranın dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Maskenizi sigara için çıkarmayın." uyarısında bulundu.

Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısının yer aldığı görsele de paylaşımında yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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