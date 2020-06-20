Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı Açıklaması
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı Açıklaması

Son dakika güncel haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı Açıklaması
20.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.

Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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