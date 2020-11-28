Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama Açıklaması

28.11.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:22
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika sağlık haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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