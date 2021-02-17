Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan "Kovid-19 aşısında öncelik" iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan "Kovid-19 aşısında öncelik" iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı

17.02.2021 23:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:50
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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