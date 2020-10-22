Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı Açıklaması
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı Açıklaması

22.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:02
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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