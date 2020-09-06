Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere "koronavirüse karşı tedbir" uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere "koronavirüse karşı tedbir" uyarısı Açıklaması

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere
06.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Metin Özülkü Birce Akalay Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere "koronavirüse karşı tedbir" uyarısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 22:00:34. #1.14#
title