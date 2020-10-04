Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı

04.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:53
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi dolayısıyla yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi dolayısıyla yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve Kovid-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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