Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTtech aşısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTtech aşısına ilişkin açıklama Açıklaması

07.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:22
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTtech aşısına ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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