Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir."
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir."

24.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:25
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca:

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir.

Sağlık Bakanı Koca: "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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