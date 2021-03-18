Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek.