Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

18.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:30
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek.

Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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