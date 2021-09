Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (1) Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında 100 milyon dozun, ortak ve büyük bir başarının adı olduğunu belirtti.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bundan önce belli aralıklarla düzenlediği basın toplantılarında Bilim Kurulu'nda ele alınan konuları aktardığını, şimdi ise heyecan verici bir sebeple bu toplantının yapıldığını söyleyen Koca, "Bugün 18 aydır devam eden mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Saat 12.54'te toplam aşı dozu sayısında 100 milyona ulaştık." dedi.

Bakan Koca, Kovid-19'a karşı aşı kampanyasının 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara örnek olmak üzere ilk aşıyı olmasıyla başladığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böylesine önemli bir toplumsal harekete önderlik etmeleri sebebiyle teşekkür eden Koca, "100 milyon doz, 84 milyona hayırlı olsun." dedi.

100 milyonuncu doz aşının, Kocaeli Gebze'de bir hastanede yapıldığını bildiren Koca, "100 milyonuncu doz aşıyı olan 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan hemşire arkadaşımıza, aşıdan sorumlu doktorumuza aşı sürecinin bugünkü simgesi olarak bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor"

Koca, 100 milyon dozun, ortak ve büyük bir başarının adı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"100 milyon doz için milyonlarca insan karar verdi, harekete geçti. 100 milyon doz aşıda kararıyla emeğiyle katkısı olan herkesi kutluyorum. Yeri geldiğinde yüksek yaylalara çıkan, aşı yapmak için tarlalara giden, aylarca dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

100 milyon doz, kendisi aşı olmakla kalmayıp salgına karşı daha fazlasını yapanların da başarısıdır. Yakınlarını, arkadaşlarını aşı için harekete geçirenlere de teşekkür ediyorum. Açıklamaları ve saygınlıklarıyla aşılama sürecinin güç kaynağı olan bilim insanlarımıza hürmetlerimizi sunuyorum. Bilim Kurulumuzun öncülüğünden daima gurur duyuyoruz. Toplumun sevgisini kazanmış, aşı konusunda sevenlerine örnek olan isimlere, destekleri için minnettarlığımızı bildiriyorum. Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılanma hızının mümkün olduğunu gösteriyor. Bizler 84 milyon, daha da güçlü bir dayanışmayı, birlik ruhunu sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. Kendimize, sevdiklerimize karşı eksik kalmış ödevlerimiz varsa onları bir an önce tamamlamak için karar günüdür."

"100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor"

Artık 100 milyon dozun bir hayli üzerinde olunduğunu belirten Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranının yüzde 82, ikinci doz aşıyı olma oranının yüzde 63,8 olduğunu belirtti. Koca, 6 milyon 32 bin kişinin ise tam doz aşısını yaptırmadığını bildirdi.

"100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır." diyen Koca, toplum bağışıklığının aşı dozlarının tam olmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

İlk doz aşısını olup ikinci dozu henüz yaptırmayan 11,3 milyon kişinin bulunduğunu dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Zamanı gelen ikinci doz aşılarımızı yaptıralım. Biliyoruz ki ilk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz aşıyla biz aşı sürecimizi başlatmış oluyoruz. Beklediğimiz sonucu, aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz. Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır. İlk doz, belirttiğim gibi ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur. Şu an Kovid-19 sebebiyle yatan hastalarımızdan bir kısmı, aşıları tam olmayan kişilerdir."

Aşıları gerektiği gibi tamamlar tamamlamaz vücudun virüse karşı hemen o gün güç kazanmayacağına dikkati çeken Koca, "Virüsü kolaylıkla yenebilmeniz bulaşsa bile hastalığı hafif geçirmeniz için hatırlatma dozu dediğimiz tamamlayıcı dozun üzerinden iki hafta geçmelidir. Şu an hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlamamış kişilerdir." dedi.

Aşısı tamamlanmış kişileri "iki doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından üç ay sonra hatırlatma dozunu yaptıran veya 2 doz mRNA aşısı olan" şeklinde tanımlayan Koca, "Mevcut bilgiler, inaktif aşıdan üç ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. Bugün itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bu akşam, yarına randevu almalarını, hiç vakit kaybetmeden hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

"Gündemimiz Kovid-19'a karşı 100 milyon doz başarısı"

Gündemin, Kovid-19'a karşı 100 milyon doz başarısı olduğunu söyleyen Koca, şunları kaydetti:

"Şimdi veya başka zaman aklınıza gelmiş olabilecek bir soru var. 100 milyon doz aşıya rağmen, dünkü tabloda vaka sayısı neden 23 bin 914'tü? Can kayıplarımız neden geçen yıl, bugünlerde olduğundan çok. Bilmenizi isterim şu an bilimin tespit alanı dışında kalanlar hariç, her sorunun bir cevabı var. Bu soruya karşılık olarak size şu açıklamayı yapacağım. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozda sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz. Tedbirleri ise ne yazık ki eski ciddiyetle sürdürmüyoruz.

Öte yandan dünyanın her yerinde salgınla mücadeleyi zorlaştıran bir faktör var; virüsün yeni varyantları daha hızla yayılıyor, sonuçları ise ciddi riskler doğuruyor. Bilim Kurulumuzun aşıda hatırlatma dozunu programa alması olası büyük risklerin önünü kesmiştir. İki doz aşılama yapan İsrail ve Amerika'da vaka tırmanışları ve ölüm sayıları Türkiye olarak aldığımız kararın isabetini gösteriyor. Bu uygulamaya gitmemiş olsaydık, mevcut şartlarda bugün olduğundan daha fazla can kaybı, yeni vaka sayısıyla karşılaşabilirdik."

