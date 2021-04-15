Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır"
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır"

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: 'Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır'

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama programına ilişkin, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama programına ilişkin, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama programında kullanılan aşıların uygun saklama koşullarındaki merkezlerde yapıldığını vurguladı.

Bakan Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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