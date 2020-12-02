Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız"
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız"

02.12.2020 03:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:07

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 aşısıyla ilgili olarak, "Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 aşısıyla ilgili olarak, "Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz." dedi.

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız'
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız'
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: 'Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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