Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas...
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.
19.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:57
Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak."
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Kaynak: AA