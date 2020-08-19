Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas... Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak." Kaynak: AA