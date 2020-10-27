Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor."
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor."

27.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:03
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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