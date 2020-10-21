Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü Açıklaması
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü Açıklaması

21.10.2020 23:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:44
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, 7 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü Açıklaması

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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