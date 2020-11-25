Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu belirterek, bu illerde daha gayretli, daha titiz çalışma gerektiğini bildirdi.