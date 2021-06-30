Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını...
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: '2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek.

Sağlık Bakanı Koca: "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını... - Haberler
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