Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını iki doz aşısını yaptırdı"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakınının, iki doz aşısının tamamlandığını bildirdi.