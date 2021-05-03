Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman