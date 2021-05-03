Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.'
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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