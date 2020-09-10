Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs...
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs...

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
10.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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