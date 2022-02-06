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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TFF'ye teşekkür

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TFF'ye teşekkür

Son dakika spor haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol takımlarının yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ı formalarında taşımalarına destek olan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol takımlarının yerli COVID-19 aşısı Turkovac'ı formalarında taşımalarına destek olan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol takımlarımızın TURKOVAC logosunu formalarına taşımalarına önayak olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine Covid-19'la mücadelemize verdiği destek için TEŞEKKÜR ediyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Fahrettin Koca, TURKOVAC, Futbol, Spor, Haber

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