Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TFF'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol takımlarının yerli COVID-19 aşısı Turkovac'ı formalarında taşımalarına destek olan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol takımlarımızın TURKOVAC logosunu formalarına taşımalarına önayak olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine Covid-19'la mücadelemize verdiği destek için TEŞEKKÜR ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor